Гол Уоткинса принес "Астон Вилле" победу нал "Лиллем" в Лиге Европы

"Астон Вилла" на выезде победила "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:0. Гол на 61-й минуте забил Олли Уоткинс.

Ответная игра пройдет в Бирмингеме 19 марта.

В параллельном матче "Рома" на выезде сыграла вничью с "Болоньей" — 1:1. У хозяев счет открыл Федерико Бернардески. У гостей отличился Лоренцо Пеллегрини.

Команды проведут ответный матч в Риме 19 марта.

В другой игре дня "Порту" на выезде одолел "Штутгарт" — 2:1. У гостей голы забили Родригу Мора и Терем Моффи. У хозяев отличился Дениз Ундав.

Ответная игра пройдет в Португалии 19 марта.

В параллельном матче "Панатинаикос" дома обыграл "Бетис" со счетом 1:0. Гол с пенальти на 88-й минуте забил Висенте Таборда.

Хозяева с 59-й минуты играли вдесятером после удаления Анасса Зарури. У гостей на 88-й минуте красную карточку получил Диего Льоренте.

Ответная игра пройдет в Севилье 19 марта.