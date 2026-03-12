13 Марта 2026
RU

Гол Уоткинса принес "Астон Вилле" победу нал "Лиллем" в Лиге Европы

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2026 23:43
21
Гол Уоткинса принес "Астон Вилле" победу нал "Лиллем" в Лиге Европы

"Астон Вилла" на выезде победила "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:0. Гол на 61-й минуте забил Олли Уоткинс.

Ответная игра пройдет в Бирмингеме 19 марта.

В параллельном матче "Рома" на выезде сыграла вничью с "Болоньей" — 1:1. У хозяев счет открыл Федерико Бернардески. У гостей отличился Лоренцо Пеллегрини.

Команды проведут ответный матч в Риме 19 марта.

В другой игре дня "Порту" на выезде одолел "Штутгарт" — 2:1. У гостей голы забили Родригу Мора и Терем Моффи. У хозяев отличился Дениз Ундав.

Ответная игра пройдет в Португалии 19 марта.

В параллельном матче "Панатинаикос" дома обыграл "Бетис" со счетом 1:0. Гол с пенальти на 88-й минуте забил Висенте Таборда.

Хозяева с 59-й минуты играли вдесятером после удаления Анасса Зарури. У гостей на 88-й минуте красную карточку получил Диего Льоренте.

Ответная игра пройдет в Севилье 19 марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"АЗ" обыграл "Спарту" в Лиге конференций
12 Марта 23:59
Мировой футбол

"АЗ" обыграл "Спарту" в Лиге конференций

Завершилась первая половина матчей 1/8
Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"
12 Марта 23:06
Мировой футбол

Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провел 37 матчей за "Барселону"
Агент Дембеле провел встречу со спортивным директором "Манчестер Сити"
12 Марта 22:10
Мировой футбол

Агент Дембеле провел встречу со спортивным директором "Манчестер Сити"

Трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн
Гари Невилл: "Для АПЛ было бы очень хорошо, если бы «Тоттенхэм» покинул лигу"
12 Марта 21:34
Мировой футбол

Гари Невилл: "Для АПЛ было бы очень хорошо, если бы «Тоттенхэм» покинул лигу"

После 29 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" набрал 29 очков и на текущий момент занимает 16-е место
Объявлена команда недели Лиги чемпионов
12 Марта 20:40
Мировой футбол

Объявлена команда недели Лиги чемпионов

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште
УЕФА проведет разбирательство в отношении Педру Нету после матча с "ПСЖ"
12 Марта 20:22
Мировой футбол

УЕФА проведет разбирательство в отношении Педру Нету после матча с "ПСЖ"

На 90+2-й минуте встречи португалец за пределами поля толкнул болбоя в грудь

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"