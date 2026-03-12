Агент Дембеле провел встречу со спортивным директором "Манчестер Сити"

Мусса Сиссоко, агент 28-летнего футболиста нападающего "ПСЖ" Усмана Дембеле, провёл встречу со спортивным директором "Манчестер Сити" Угу Вианой, сообщает The Sun.

Стороны обсуждали возможный трансфер французского форварда в клуб АПЛ. У Дембеле действующий контракт с "ПСЖ" до 30 июня 2028 года, однако переговоры о продлении сделки идут довольно сложно. Стороны не могут найти компромисс.

Усман Дембеле перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2023 году за € 50 млн. В нынешнем сезоне нападающий провёл за парижан 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.