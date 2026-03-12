Давид Вилья вошел в состав совета директоров мадридского "Атлетико"

Чемпион Испании в составе "Атлетико" Давид Вилья вошел в совет директоров мадридского клуба. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает сайт "матрасников".

В четверг утром был сформирован новый состав основного руководящего органа "Атлетико" из 11 человек. Энрике Сересо сохранил пост президента клуба, а Мигель Анхель Хиль — должность генерального директора.

"Я очень рад вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать помогать "Атлетико" расти сезон за сезоном. Клуб значительно вырос за последние несколько лет, и я надеюсь внести свой вклад в наши дальнейшие успехи. Я очень благодарен, что меня рассмотрели на эту должность", — сказал Вилья.

Испанец выступал за "Атлетико" в сезоне-2013/14 и стал победителем Ла Лиги.