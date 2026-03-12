12 Марта 2026
Объявлена команда недели Лиги чемпионов

12 Марта 2026 20:40
Объявлена команда недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов, сообщает İdman.Biz.

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид).

Защитники: Йосип Станишич ("Бавария"), Робен Ле Норман ("Атлетико" Мадрид), Роберт Андрих ("Байер"), Исмаил Якобс ("Галатасарай").

Полузащитники: Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид), Марио Лемина ("Галатасарай"), Сондре Брунстад ("Буде-Глимт").

Нападающие: Майкл Олисе ("Бавария"), Хулиан Альварес ("Атлетико" Мадрид), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ").

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

