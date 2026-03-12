Федерико Вальверде признан игроком недели Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Как передает İdman.Biz, об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Уругвайский футболист забил три гола в ворота "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала (3:0).

В голосовании Вальверде опередил форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса с двумя голами и результативной передачей во встрече с "Тоттенхэм Хотспур" (5:2), вингера "ПСЖ" Хвичу Кварацхелию с дублем и ассистом в ворота "Челси" (5:2) и нападающего "Баварии" Майкла Олисе с двумя голами и голевой передачей в матче с "Аталантой" (1:6).