Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказал мнение о пользе потенциального вылета "Тоттенхэма" из чемпионата Англии по окончании сезона.

"Для английской Премьер-лиги было бы очень хорошо, если бы "Тоттенхэм" вылетел из высшего дивизиона. С точки зрения конкуренции было бы здорово, если бы "Лидс Юнайтед" и "Сандерленд" остались в лиге", — приводит слова Невилла İdman.Biz со ссылкой на со ссылкой на The Overlap.

После 29 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" набрал 29 очков и на текущий момент занимает 16-е место, опережая "Вест Хэм" (18-е место), находящийся в зоне вылета, на одно очко.