12 Марта 2026
RU

12 Марта 2026 20:22
24
УЕФА проведет разбирательство в отношении Педру Нету после матча с "ПСЖ"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет разбирательство в отношении нападающего "Челси" Педру Нету после матча 1/8 финала Лиги чемпионов c "ПСЖ" (2:5). Как передает İdman.Biz. об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, в конце матча между английской и французской командой произошла потасовка, вызванная действиями Нету. На 90+2-й минуте встречи португалец за пределами поля толкнул болбоя в грудь, так как тот не давал ввести мяч в игру. За юного стюарда вступились игроки парижан. Потасовка продлилась не более пары минут, судьям удалось успокоить участвовавших в стычке, при этом не показав ни одной карточки.

УЕФА рассмотрит поступок футболиста "Челси" на предмет неспортивного поведения в соответствии со статьей 15 дисциплинарного регламента ассоциации.

İdman.Biz

