"Ливерпуль" принял решение по Арне Слоту

Руководство "Ливерпуля" приняло решение сохранить Арне Слота на посту главного тренера, несмотря на недавние неудачные результаты команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские спортивные медиа, руководство "мерсисайдцев" не рассматривает вариант с отставкой нидерландского специалиста.

Клуб считает, что в текущий момент не существует более подходящей кандидатуры на должность главного тренера. По этой причине уход Слота не входит в планы руководства.

Источники отмечают, что руководство по-прежнему полностью доверяет Арне Слоту и не сомневается в его способности вернуть команду на победный путь.

"Ливерпуль" под руководством Слота выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2024/25, однако в текущем розыгрыше АПЛ команда испытывает трудности, что вызвало спекуляции о возможной смене тренера. Тем не менее, клуб делает ставку на стабильность и долгосрочное развитие под руководством нидерландского специалиста.