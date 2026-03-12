Психология истребителя: как "Буде-Глимт" побеждает грандов

Успех норвежского клуба "Буде-Глимт" в Лиге чемпионов связан с привлечением в тренерский штаб бывшего пилота истребителя F-16 Бьерна Маннсверка.

Как сообщает Idman.Biz, специалист внедрил методики психологической подготовки, используемые в военной авиации, для повышения концентрации игроков в критические моменты матчей. Это позволило команде справиться с давлением и показать стабильные результаты против топ-клубов Европы.

В рамках текущего розыгрыша турнира норвежцы обыграли "Манчестер Сити" со счетом 3:1 и победили "Атлетико" в гостях (2:1). Ранее в стыковых матчах был пройден миланский "Интер" с общим результатом 5:2. Вчера в первой встрече 1/8 финала команда разгромила лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:0. Авторами голов стали Сондре Фет, Оле Бломберг и Каспер Хег. На данный момент клуб претендует на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.