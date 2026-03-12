Давид Трезеге: "Я бы подписал Левандовского даже в 37 лет"

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением о выступлении Роберта Левандовского, заявив, что поляк сохраняет высочайший уровень игры, несмотря на возраст. Трезеге подчеркнул, что пригласил бы форварда в туринский клуб прямо сейчас.

Как сообщает İdman.Biz, французский эксперт отметил уникальность игровых характеристик Левандовского. "Даже если ему 37 лет, я бы подписал Левандовского в "Ювентус", потому что он из другой категории", — подчеркнул Трезеге. По его словам, Роберт остается редким представителем классических центрфорвардов в современном футболе: "Он один из последних нападающих типа классической "девятки", оставшихся в футболе, и в этом плане его можно поставить в один ряд с Эрлингом Холандом".

Трезеге также добавил, что опыт и интеллект футболиста компенсируют любые возрастные изменения. "Может быть, он изменился физически, но он силен, умен и умеет забивать голы", — резюмировал чемпион мира и Европы.

Отметим, что Давид Трезеге является одним из лучших бомбардиров в истории "Ювентуса" (171 гол) и часто выступает в качестве амбассадора или эксперта по делам туринского клуба.