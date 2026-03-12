Болельщики в шоке от ошибки Доннаруммы в матче с "Реалом" - ВИДЕО

Вратарь английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма подвергся жесткой критике после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (0:3), состоявшегося 11 марта. Итальянец допустил грубую ошибку, которая привела к одному из трех пропущенных мячей и фактически лишила "горожан" шансов на благоприятный исход встречи.

Как сообщает İdman.Biz, в одном из эпизодов матча голкипер действовал крайне неуверенно, из-за чего у зрителей сложилось впечатление, что он "забыл" использовать руки для отражения удара. Болельщики в социальных сетях моментально отреагировали на инцидент: "Доннарумма на мгновение забыл, что у него есть руки, это полное безумие", — пишут фанаты в сети X (бывший Twitter).

Специалисты отмечают, что "исчезновение рук" Доннаруммы в решающий момент связано не с физическим повреждением, а с колоссальным психологическим давлением на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Эта техническая ошибка стала символом сокрушительного поражения команды Хосепа Гвардиолы со счетом 0:3.

Отметим, что Джанлуиджи Доннарумма является основным вратарем "Манчестер Сити" с лета 2024 года. В текущем сезоне это уже третья результативная ошибка итальянского голкипера в еврокубковых матчах, приведшая к пропущенному голу.