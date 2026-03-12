Росеньор о разгроме от "ПСЖ": "Они забили 5 голов при xG 0,8"

Лиам Росеньор заявил, что "Челси" упустил контроль над игрой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ", несмотря на статистическое преимущество. Главный тренер отметил: "Каким-то образом они забили пять голов при xG 0,8. Это очень трудно осознать. При счете 3:2 мы оставались в игре, были в шаге от 3:3, но затем потеряли голову и не сохранили хладнокровие".

Как сообщает İdman.Biz, наставник взял на себя ответственность за тактические риски при построении игры.

"Вы в любом случае рискуете. Можно сделать длинный заброс, и мяч окажется в сетке ваших ворот. Я отвечаю за это", — сказал Росеньор в интервью TNT Sports.

Специалист также выделил "невероятный удар" Хвичи Кварацхелии, который изменил ход встречи. По словам тренера, отыграться после такого счета сложно, но не невозможно, и команда не намерена повторять допущенные ошибки в ответной встрече.

Лондонский клуб теперь переключает внимание на внутренний чемпионат перед ответным визитом в Париж. "Нам нужно возвращаться, готовиться к матчу с "Ньюкаслом", а затем и с "ПСЖ" на следующей неделе", — резюмировал Росеньор.

Отметим, что показатель xG (ожидаемые голы) 0,8 при пяти забитых мячах является аномальным для плей-офф Лиги чемпионов и свидетельствует о сверхвысокой реализации моментов парижанами.