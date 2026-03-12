12 Марта 2026
Тренер "Коламбус Крю" назвал сильную сторону Наримана Ахундзаде

12 Марта 2026 15:46
Главный тренер "Коламбус Крю" Хенрик Ридстрем прокомментировал переход из "Карабаха" нападающего сборной Азербайджана по футболу Наримана Ахундзаде.

Как сообщает İdman.Biz, шведский специалист отметил, что одной из причин интереса к 21-летнему футболисту стала его способность играть на фланге полузащиты.

"Главная особенность, которая нам нравится в Ахундзаде, - это то, что он может играть на позиции флангового полузащитника. Когда мы выходим на поле с четырьмя полузащитниками, это дает нам больше возможностей атаковать через фланги", - сказал Ридстрем.

Он также ответил на вопрос о возможном дебюте азербайджанского футболиста в новой команде.

"Пока не могу сказать, что с ним все полностью в порядке. Но его нынешние шаги можно назвать достаточно хорошими. Своей работой на тренировках он показал, что никакого спада нет. Надеюсь, что скоро он присоединится к полноценной командной подготовке. Мы понимаем, что все происходит быстро, но будем действовать осторожно", - отметил главный тренер.

Напомним, что Нариман Ахундзаде подписал контракт с клубом MLS "Коламбус Крю" до лета 2030 года.

