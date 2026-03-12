Тренер "Коламбус Крю" назвал сильную сторону Наримана Ахундзаде

Главный тренер "Коламбус Крю" Хенрик Ридстрем прокомментировал переход из "Карабаха" нападающего сборной Азербайджана по футболу Наримана Ахундзаде.

Как сообщает İdman.Biz, шведский специалист отметил, что одной из причин интереса к 21-летнему футболисту стала его способность играть на фланге полузащиты.

"Главная особенность, которая нам нравится в Ахундзаде, - это то, что он может играть на позиции флангового полузащитника. Когда мы выходим на поле с четырьмя полузащитниками, это дает нам больше возможностей атаковать через фланги", - сказал Ридстрем.

Он также ответил на вопрос о возможном дебюте азербайджанского футболиста в новой команде.

"Пока не могу сказать, что с ним все полностью в порядке. Но его нынешние шаги можно назвать достаточно хорошими. Своей работой на тренировках он показал, что никакого спада нет. Надеюсь, что скоро он присоединится к полноценной командной подготовке. Мы понимаем, что все происходит быстро, но будем действовать осторожно", - отметил главный тренер.

Напомним, что Нариман Ахундзаде подписал контракт с клубом MLS "Коламбус Крю" до лета 2030 года.