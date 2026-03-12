Финалиссима-2026 пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу"

Противостояние действующих чемпионов Европы и обладателей Кубка Америки, изначально запланированное в Дохе, официально перенесено в столицу Испании. Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на AS и Marca, стадион "Сантьяго Бернабеу" станет новой ареной для проведения Финалиссимы, которая состоится 27 марта 2026 года.

Решение о смене места проведения было принято УЕФА и КОНМЕБОЛ в экстренном порядке из-за возросшей нестабильности в ближневосточном регионе, что сделало организацию матча в Катаре небезопасной.

Мадридская арена была выбрана в качестве приоритетного варианта благодаря успешному опыту проведения крупных международных финалов и готовности инфраструктуры к приему события мирового масштаба в кратчайшие сроки. Для сборной Испании этот матч станет домашним, хотя формально турнир сохраняет статус нейтрального кубка. Особое внимание прессы приковано к первой официальной встрече на поле Лионеля Месси и Ламина Ямала, что делает предстоящую игру одной из самых кассовых в текущем международном календаре.

Организаторы подчеркивают, что все ранее приобретенные билеты на матч в Лусаиле подлежат возврату, а новая кампания по продаже мест на "Сантьяго Бернабеу" стартует в ближайшие дни. Несмотря на смену локации, дата 27 марта остается неизменной, так как она согласована с графиком ФИФА и позволяет игрокам вернуться в свои клубы без задержек.