12 Марта 2026
RU

Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2026 23:06
7
Фланговый нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль пропустил тренировку каталонского клуба перед матчем 28-го тура испанского Ла Лиги с "Севильей". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es. Игра пройдет в воскресенье, 15 марта.

По информации издания, 18-летний вингер "сине-гранатовых" не принимал участия в тренировке команды из-за плохого самочувствия. При этом футболист наверняка сыграет с "нервионцами".

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провел 37 матчей за "Барселону" во всех турнирах и набрал 20+13 по системе "гол+пас". По оценке портала Transfermarkt, испанец является самым дорогим футболистом мира наряду с нападающими мадридского "Реала" и "Манчестер Сити" Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Их стоимость достигает € 200 млн.

İdman.Biz
Тэги:

