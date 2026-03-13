Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" следят за центральным защитником "Ювентуса" Пьером Калюлю. Однако туринский клуб хочет сохранить 25-летнего футболиста в составе. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент неясна вероятность перехода Калюлю в "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед", но в этих клубах он мог бы зарабатывать "значительно больше".

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.