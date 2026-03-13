13 Марта 2026
RU

Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2026 01:18
12
Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" следят за центральным защитником "Ювентуса" Пьером Калюлю. Однако туринский клуб хочет сохранить 25-летнего футболиста в составе. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент неясна вероятность перехода Калюлю в "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед", но в этих клубах он мог бы зарабатывать "значительно больше".

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ВИДЕО
02:20
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ВИДЕО

Завершились первые матчи 1/8
ЛЕ: "Ноттингем Форест" дома проиграл "Мидтьюлланну" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

ЛЕ: "Ноттингем Форест" дома проиграл "Мидтьюлланну" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Состоялись первые матчи 1/8 Лиги Европы
Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку
00:58
Мировой футбол

Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку

Действующее трудовое соглашение Холанда с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2034 года
Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"
12 Марта 23:06
Мировой футбол

Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провел 37 матчей за "Барселону"
Агент Дембеле провел встречу со спортивным директором "Манчестер Сити"
12 Марта 22:10
Мировой футбол

Агент Дембеле провел встречу со спортивным директором "Манчестер Сити"

Трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн
Гари Невилл: "Для АПЛ было бы очень хорошо, если бы «Тоттенхэм» покинул лигу"
12 Марта 21:34
Мировой футбол

Гари Невилл: "Для АПЛ было бы очень хорошо, если бы «Тоттенхэм» покинул лигу"

После 29 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" набрал 29 очков и на текущий момент занимает 16-е место

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"