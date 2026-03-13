Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку

Рафаэла Пимента, агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, прокомментировала информацию об интересе "Барселоны" к футболисту. Ранее кандидат в президенты "сине-гранатовых" Виктор Фонт допустил, что при его правлении каталонский клуб может подписать форварда "горожан".

"Я часто говорила, что мы очень уважаем "Барселону" и восхищаемся ею, но никаких контактов ни с Эрлингом Холандом, ни с руководством "Барселоны" по поводу потенциального трансфера не было.

Кроме того, поскольку игрок продлил контракт несколько месяцев назад, он очень счастлив в "Манчестер Сити". У него все идет очень хорошо, и нам действительно нечего сказать о трансфере, когда все так хорошо в "Манчестер Сити", — цитирует Пимента İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito.

Действующее трудовое соглашение Холанда с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2034 года.