Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"

Защитник "Реала" Ферлан Менди получил очередную травму, и медицинский прогноз далек от позитивного.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, после экстренной замены в матче против "Манчестер Сити" защитник прошел первичное обследование, которое выявило травму правого подколенного сухожилия. Окончательный вердикт будет вынесен только после МРТ, поскольку врачам необходимо дождаться спада отека для постановки наиболее точного диагноза.

Несмотря на отсутствие официального заявления, участие француза во втором матче в Манчестере считается практически невозможным. До этого решающего матча осталось всего пять дней, и даже в лучшем случае восстановление после травмы займет не менее недели.

Тренерский штаб "Реала" практически смирился с тем, что левый фланг обороны потребует перестановок, и большая часть ответственности, вероятно, ляжет на плечи молодого Нико Каррераса.

Стоит отметить, что в этом сезоне Менди сыграл всего в пяти матчах, проведя значительную часть кампании вне игры из-за травм.