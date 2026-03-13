13 Марта 2026
RU

Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2026 06:16
12
Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"

Защитник "Реала" Ферлан Менди получил очередную травму, и медицинский прогноз далек от позитивного.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, после экстренной замены в матче против "Манчестер Сити" защитник прошел первичное обследование, которое выявило травму правого подколенного сухожилия. Окончательный вердикт будет вынесен только после МРТ, поскольку врачам необходимо дождаться спада отека для постановки наиболее точного диагноза.

Несмотря на отсутствие официального заявления, участие француза во втором матче в Манчестере считается практически невозможным. До этого решающего матча осталось всего пять дней, и даже в лучшем случае восстановление после травмы займет не менее недели.

Тренерский штаб "Реала" практически смирился с тем, что левый фланг обороны потребует перестановок, и большая часть ответственности, вероятно, ляжет на плечи молодого Нико Каррераса.

Стоит отметить, что в этом сезоне Менди сыграл всего в пяти матчах, проведя значительную часть кампании вне игры из-за травм.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ВИДЕО
02:20
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ВИДЕО

Завершились первые матчи 1/8
ЛЕ: "Ноттингем Форест" дома проиграл "Мидтьюлланну" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

ЛЕ: "Ноттингем Форест" дома проиграл "Мидтьюлланну" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Состоялись первые матчи 1/8 Лиги Европы
Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ
01:18
Мировой футбол

Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ

В английских клубах он мог бы зарабатывать "значительно больше"
Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку
00:58
Мировой футбол

Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку

Действующее трудовое соглашение Холанда с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2034 года
Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"
12 Марта 23:06
Мировой футбол

Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провел 37 матчей за "Барселону"
Агент Дембеле провел встречу со спортивным директором "Манчестер Сити"
12 Марта 22:10
Мировой футбол

Агент Дембеле провел встречу со спортивным директором "Манчестер Сити"

Трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"