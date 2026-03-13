13 Марта 2026
RU

"Арсенал" нацелился на защитника "Лейпцига"

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2026 10:43
11
"Арсенал" нацелился на защитника "Лейпцига"

Футбольный клуб "Арсенал" приступил к переговорам по трансферу центрального защитника "РБ Лейпциг" Кастелло Люкеба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, проект по переходу французского футболиста в английский чемпионат перешел в стадию официальных контактов после длительного периода наблюдения.

Немецкий клуб запрашивает за 23-летнего защитника сумму в размере 60-70 миллионов евро (~117-137 млн манатов). Скаут "Арсенала" присутствовал на матче Бундеслиги против "Боруссии Дортмунд" (2:2), который состоялся 21 февраля, для оценки готовности игрока к смене лиги. Сам Лукеба намерен продолжить карьеру в Англии или Испании.

Отметим, что в текущем сезоне футболист провел 23 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее соглашение защитника с "РБ Лейпциг" рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АФИША футбольного вечера в Европе на сегодня
11:13
Мировой футбол

АФИША футбольного вечера в Европе на сегодня

В Азербайджане, Турции и топ-лигах континента состоится ряд матчей

Санкции ФИФА и угроза дисквалификации: Иран может пропустить ЧМ-2026
10:58
Мировой футбол

Санкции ФИФА и угроза дисквалификации: Иран может пропустить ЧМ-2026

Сборная рассматривает отказ от участия на фоне военного конфликта с США
Унаи Эмери установил исторический рекорд "Астон Виллы"
09:45
Мировой футбол

Унаи Эмери установил исторический рекорд "Астон Виллы"

Испанский тренер сделал это быстрее всех в клубе
Трамп: "Не считаю уместным участие сборной Ирана в чемпионате мира"
07:14
Мировой футбол

Трамп: "Не считаю уместным участие сборной Ирана в чемпионате мира"

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана
Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"
06:16
Мировой футбол

Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"

Состояние здоровья Ферлана Менди остается неопределенным
Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:20
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились первые матчи 1/8

Самое читаемое

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"