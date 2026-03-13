"Арсенал" нацелился на защитника "Лейпцига"

Футбольный клуб "Арсенал" приступил к переговорам по трансферу центрального защитника "РБ Лейпциг" Кастелло Люкеба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, проект по переходу французского футболиста в английский чемпионат перешел в стадию официальных контактов после длительного периода наблюдения.

Немецкий клуб запрашивает за 23-летнего защитника сумму в размере 60-70 миллионов евро (~117-137 млн манатов). Скаут "Арсенала" присутствовал на матче Бундеслиги против "Боруссии Дортмунд" (2:2), который состоялся 21 февраля, для оценки готовности игрока к смене лиги. Сам Лукеба намерен продолжить карьеру в Англии или Испании.

Отметим, что в текущем сезоне футболист провел 23 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее соглашение защитника с "РБ Лейпциг" рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 45 миллионов евро.