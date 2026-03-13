АФИША футбольного вечера в Европе на сегодня

Сегодня на европейских стадионах состоится ряд матчей национальных чемпионатов.
Как сообщает İdman.Biz, игровая программа 13 марта включает встречи Мисли Премьер-лиги, а также матчей чемпионатов Турции, Испании, Италии, Германии и Франции.
Премьер-лига Азербайджана
18:30. "Араз-Нахчыван" - "Карван-Евлах"
20:30. "Сумгайыт" - "Шамахы"
Чемпионат Турции
21:00. "Антальяспор" - "Газиантеп"
21:00. "Фатих Карагюмрюк" - "Фенербахче"
Чемпионат Испании
23:59. "Алавес" - "Вильярреал"
Чемпионат Италии
22:45. "Торино" - "Парма"
Чемпионат Германии
23:30. "Боруссия Мюнхенгладбах" - "Санкт-Паули"
Чемпионат Франции
23:45. "Марсель" - "Осер"