"Ливерпуль" включился в борьбу за Тайлера Адамса

"Ливерпуль" присоединился к борьбе за полузащитника "Борнмута" Тайлера Адамса, за которым также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, английский клуб готов рассмотреть предложения о трансфере американского футболиста в размере около 30 миллионов фунтов стерлингов (примерно 68 миллионов манатов).

По данным источника, скауты "Манчестер Юнайтед" и "Челси" также отслеживают выступления 26-летнего опорника, оценивая его потенциал для усиления средней линии.

В текущем сезоне Адамс провел 19 матчей во всех турнирах за "Борнмут", забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро (около 47,5 миллиона манатов) по данным Transfermarkt.

Адамс перешел в "Борнмут" из "Лидса" в 2023 году и быстро стал ключевым игроком команды благодаря своей универсальности, физической мощи и способности читать игру. Полузащитник является постоянным членом сборной США, за которую провел более 40 матчей и участвовал в чемпионате мира 2022 года.

"Ливерпуль" ищет варианты усиления опорной зоны после травм ключевых исполнителей, тогда как "Манчестер Юнайтед" и "Челси" рассматривают Адамса как долгосрочное решение для ротации в центре поля.