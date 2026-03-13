Унаи Эмери установил исторический рекорд "Астон Виллы"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери одержал сотую победу на посту наставника английской команды.

Как сообщает İdman.Biz, этот результат был зафиксирован в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором бирмингемцы обыграли французский "Лилль" со счетом 1:0. Эмери стал самым быстрым тренером в истории клуба, достигшим показателя в 100 побед, на что ему потребовалось 181 игра.

Отметим, что испанский специалист возглавил "Астон Виллу" 24 октября 2022 года, когда команда вела борьбу за сохранение места в Английской Премьер-лиге (АПЛ). На данный момент коллектив под его руководством занимает четвертое место в АПЛ с 51 очком после 29 туров и продолжает выступление в плей-офф еврокубков.