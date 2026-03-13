13 Марта 2026
RU

Унаи Эмери установил исторический рекорд "Астон Виллы"

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2026 09:45
8
Унаи Эмери установил исторический рекорд "Астон Виллы"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери одержал сотую победу на посту наставника английской команды.

Как сообщает İdman.Biz, этот результат был зафиксирован в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором бирмингемцы обыграли французский "Лилль" со счетом 1:0. Эмери стал самым быстрым тренером в истории клуба, достигшим показателя в 100 побед, на что ему потребовалось 181 игра.

Отметим, что испанский специалист возглавил "Астон Виллу" 24 октября 2022 года, когда команда вела борьбу за сохранение места в Английской Премьер-лиге (АПЛ). На данный момент коллектив под его руководством занимает четвертое место в АПЛ с 51 очком после 29 туров и продолжает выступление в плей-офф еврокубков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Трамп: "Не считаю уместным участие сборной Ирана в чемпионате мира"
07:14
Мировой футбол

Трамп: "Не считаю уместным участие сборной Ирана в чемпионате мира"

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана
Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"
06:16
Мировой футбол

Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"

Состояние здоровья Ферлана Менди остается неопределенным
Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:20
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились первые матчи 1/8
ЛЕ: "Ноттингем Форест" дома проиграл "Мидтьюлланну" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

ЛЕ: "Ноттингем Форест" дома проиграл "Мидтьюлланну" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Состоялись первые матчи 1/8 Лиги Европы
Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ
01:18
Мировой футбол

Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ

В английских клубах он мог бы зарабатывать "значительно больше"
Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку
00:58
Мировой футбол

Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку

Действующее трудовое соглашение Холанда с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2034 года

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"