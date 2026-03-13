"Васко да Гама" победил "Палмейрас" впервые за 11 лет - ВИДЕО

Футбольный клуб "Васко да Гама" одержал победу над "Палмейрасом" со счетoм 2:1 в рамках пятого тура бразильской Серии А, прервав безвыигрышную серию против этого соперника, длившуюся с 2015 года.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на Globo, матч прошел в Рио-де-Жанейро на стадионе "Сан-Жануарио" и стал первым для Ренато Гаушо после его возвращения на пост главного тренера.

Счет открыл игрок гостей Флако Лопес на 40-й минуте. Во втором тайме хозяева поля смогли отыграться: на 63-й минуте гол забил Тиаго Мендес. Итоговый результат установил Куибано на 74-й минуте. В компенсированное время вратарь Лео Жардим отразил опасные удары Аллана и Андреаса Перейры, сохранив победный результат.

Эта победа позволила команде Ренато Гаушо покинуть зону вылета и подняться на 15-е место в таблице. Для "Палмейраса" это поражение стало первым в текущем розыгрыше чемпионата. Клуб из Рио-де-Жанейро не мог обыграть этот коллектив на протяжении последних 11 лет, что сделало итог встречи главной темой спортивных новостей Бразилии.