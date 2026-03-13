13 Марта 2026
RU

"Васко да Гама" победил "Палмейрас" впервые за 11 лет - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2026 13:11
7
"Васко да Гама" победил "Палмейрас" впервые за 11 лет

Футбольный клуб "Васко да Гама" одержал победу над "Палмейрасом" со счетoм 2:1 в рамках пятого тура бразильской Серии А, прервав безвыигрышную серию против этого соперника, длившуюся с 2015 года.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на Globo, матч прошел в Рио-де-Жанейро на стадионе "Сан-Жануарио" и стал первым для Ренато Гаушо после его возвращения на пост главного тренера.

Счет открыл игрок гостей Флако Лопес на 40-й минуте. Во втором тайме хозяева поля смогли отыграться: на 63-й минуте гол забил Тиаго Мендес. Итоговый результат установил Куибано на 74-й минуте. В компенсированное время вратарь Лео Жардим отразил опасные удары Аллана и Андреаса Перейры, сохранив победный результат.

Эта победа позволила команде Ренато Гаушо покинуть зону вылета и подняться на 15-е место в таблице. Для "Палмейраса" это поражение стало первым в текущем розыгрыше чемпионата. Клуб из Рио-де-Жанейро не мог обыграть этот коллектив на протяжении последних 11 лет, что сделало итог встречи главной темой спортивных новостей Бразилии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Финалиссима" между Испанией и Аргентиной может быть отменена
12:27
Мировой футбол

"Финалиссима" между Испанией и Аргентиной может быть отменена

Конфликт интересов и концерт AC/DC ставят под угрозу проведение главного матча года
"Ливерпуль" включился в борьбу за Тайлера Адамса
11:56
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за Тайлера Адамса

За полузащитником "Борнмута" также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
АФИША футбольного вечера в Европе на сегодня
11:13
Мировой футбол

АФИША футбольного вечера в Европе на сегодня

В Азербайджане, Турции и топ-лигах континента состоится ряд матчей

Санкции ФИФА и угроза дисквалификации: Иран может пропустить ЧМ-2026
10:58
Мировой футбол

Санкции ФИФА и угроза дисквалификации: Иран может пропустить ЧМ-2026

Сборная рассматривает отказ от участия на фоне военного конфликта с США
"Арсенал" нацелился на защитника "Лейпцига"
10:43
Мировой футбол

"Арсенал" нацелился на защитника "Лейпцига"

Лондонский клуб рассматривает возможность подписания Кастелло Люкеба
Унаи Эмери установил исторический рекорд "Астон Виллы"
09:45
Мировой футбол

Унаи Эмери установил исторический рекорд "Астон Виллы"

Испанский тренер сделал это быстрее всех в клубе

Самое читаемое

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"