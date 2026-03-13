"Финалиссима" между Испанией и Аргентиной может быть отменена

Вокруг места проведения матча "Финалиссима" между сборными Аргентины и Испании продолжаются споры, которые ставят под сомнение сам факт проведения встречи. После отмены варианта с Катаром из-за роста напряженности на Ближнем Востоке УЕФА предложил организовать игру на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщает Idman.Biz, Ассоциация футбола Аргентины (AФA) во главе с президентом Клаудио Тапией выступила против этого предложения, настаивая на проведении матча на домашней арене "Ривер Плейт" — стадионе "Монументаль".

Желание аргентинской стороны столкнулось с непредвиденным препятствием: график стадиона в Буэнос-Айресе на конец марта уже занят. На 27 и 31 марта 2026 года на "Монументале" запланированы концерты австралийской рок-группы AC/DC, что делает проведение футбольного матча в эти даты невозможным. Плотный международный календарь не оставляет пространства для маневров, и перенос игры на альтернативные даты в рамках весеннего окна ФИФА практически исключен.

В качестве последнего варианта стороны рассматривают перенос "Финалиссимы" на период с 1 по 9 июня 2026 года. Тем не менее этот срок считается крайне рискованным, так как он наступает всего за две недели до старта чемпионата мира. Если УЕФА и AФA не придут к соглашению в ближайшее время, долгожданное противостояние Лионеля Месси и Ламина Ямала может быть официально отменено.