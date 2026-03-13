13 Марта 2026
RU

Эден Азар: "Не удивлюсь, если Винисиус уйдет из футбола в 30 лет"

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2026 14:30
12
Эден Азар: "Не удивлюсь, если Винисиус уйдет из футбола в 30 лет"

Экс-капитан сборной Бельгии Эден Азар выразил мнение, что нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может уйти из футбола значительно раньше обычного срока.

Как сообщает İdman.Biz, бельгиец связал это с колоссальным давлением и внеигровыми факторами, которые сопровождают каждое выступление бразильца.

Азар, завершивший карьеру в 2023 году, подчеркнул, что общественные дискуссии вокруг Винисиуса сместились с его спортивных достижений на скандалы и провокации.

"Сейчас о нем говорят больше в контексте того, что происходит вокруг, а не о его игре. Это создает серьезную нагрузку. Честно говоря, я не удивлюсь, если в 30 лет он скажет, что с него хватит, и уйдет из футбола, потому что ничего не меняется. Он просто человек, который любит футбол и хочет получать удовольствие на поле, но перед матчами у него в голове слишком много лишних мыслей. Мне иногда даже жаль его — это тяжелое бремя".

Эден Азар также призвал своего бывшего одноклубника быть осторожным и продолжать радовать "настоящих ценителей футбола", игнорируя тех, кто приходит на стадион ради оскорблений.

Отметим, что в текущем сезоне Винисиус продолжает оставаться ключевым игроком "Реала", забив решающий гол в недавнем матче Лиги чемпионов против "Бенфики" (1:0). Статистика игрока за последние сезоны подтверждает его статус одного из лучших в мире, несмотря на регулярные инциденты, связанные с расистскими оскорблениями в Ла Лиге.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Ирана выразила протест против заявлений Дональда Трампа о ЧМ-2026
13:26
Мировой футбол

Сборная Ирана выразила протест против заявлений Дональда Трампа о ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Тегеран считает, что безопасность участников не может обеспечить именно принимающая сторона
"Васко да Гама" победил "Палмейрас" впервые за 11 лет
13:11
Мировой футбол

"Васко да Гама" победил "Палмейрас" впервые за 11 лет - ВИДЕО

Волевая победа 2:1 в дебютном матче Ренато Гаушо
"Финалиссима" между Испанией и Аргентиной может быть отменена
12:27
Мировой футбол

"Финалиссима" между Испанией и Аргентиной может быть отменена

Конфликт интересов и концерт AC/DC ставят под угрозу проведение главного матча года
"Ливерпуль" включился в борьбу за Тайлера Адамса
11:56
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за Тайлера Адамса

За полузащитником "Борнмута" также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
АФИША футбольного вечера в Европе на сегодня
11:13
Мировой футбол

АФИША футбольного вечера в Европе на сегодня

В Азербайджане, Турции и топ-лигах континента состоится ряд матчей

"Арсенал" нацелился на защитника "Лейпцига"
10:43
Мировой футбол

"Арсенал" нацелился на защитника "Лейпцига"

Лондонский клуб рассматривает возможность подписания Кастелло Люкеба

Самое читаемое

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"