Экс-капитан сборной Бельгии Эден Азар выразил мнение, что нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может уйти из футбола значительно раньше обычного срока.

Как сообщает İdman.Biz, бельгиец связал это с колоссальным давлением и внеигровыми факторами, которые сопровождают каждое выступление бразильца.

Азар, завершивший карьеру в 2023 году, подчеркнул, что общественные дискуссии вокруг Винисиуса сместились с его спортивных достижений на скандалы и провокации.

"Сейчас о нем говорят больше в контексте того, что происходит вокруг, а не о его игре. Это создает серьезную нагрузку. Честно говоря, я не удивлюсь, если в 30 лет он скажет, что с него хватит, и уйдет из футбола, потому что ничего не меняется. Он просто человек, который любит футбол и хочет получать удовольствие на поле, но перед матчами у него в голове слишком много лишних мыслей. Мне иногда даже жаль его — это тяжелое бремя".

Эден Азар также призвал своего бывшего одноклубника быть осторожным и продолжать радовать "настоящих ценителей футбола", игнорируя тех, кто приходит на стадион ради оскорблений.

Отметим, что в текущем сезоне Винисиус продолжает оставаться ключевым игроком "Реала", забив решающий гол в недавнем матче Лиги чемпионов против "Бенфики" (1:0). Статистика игрока за последние сезоны подтверждает его статус одного из лучших в мире, несмотря на регулярные инциденты, связанные с расистскими оскорблениями в Ла Лиге.