Альваро Арбелоа: "Никто из игроков "Реала" не знал про "День сурка"

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа рассказал о курьезном случае в раздевалке команды после победы над "Манчестер Сити" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник попытался использовать аллегорию из классического кинематографа, но столкнулся с непониманием со стороны футболистов.

"Я рассказывал игрокам о том, над чем мы работаем, и упомянул "День сурка". Выяснилось, что никто не знает, что это такое. Я спросил их, смотрели ли они этот фильм, и никто не ответил утвердительно. Это значит, что я очень стар. Рауль Асенсио сказал мне, что картина вышла за десять лет до его рождения. Я хочу, чтобы они верили в свои силы, но нам нужно быть единой командой. Это достигается общим планом и командной борьбой", - заявил Арбелоа в интервью после матча.

Тренер выразил надежду, что разгромная победа над английским клубом станет поворотным моментом в сезоне. В ближайшую субботу мадридский коллектив встретится с "Эльче" в рамках 28-го тура Ла Лиги.