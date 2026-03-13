13 Марта 2026
Гвардиола признался, по чему будет скучать после ухода из спорта

13 Марта 2026 15:56
Гвардиола признался, по чему будет скучать после ухода из спорта

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что начал задумываться о жизни после завершения футбольной деятельности.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист отметил, что после ухода из спорта ему будет не хватать атмосферы легендарных арен и эмоций, которые приносят игровые вечера. Гвардиола подчеркнул, что такие моменты являются особенными и их невозможно будет восполнить в будущем.

"Мне не будет хватать "Камп Ноу", не будет хватать "Баварии" — надеюсь, мы сможем пройти дальше и попасть на "Альянц Арену" — и когда я закончу карьеру, мне всего этого будет недоставать. Я буду скучать по этим вечерам, потому что они очень особенные", — заявил Гвардиола.

Специалист отдельно выделил свою привязанность к английским стадионам, назвав их одной из главных причин своей любви к Премьер-лиге. Среди наиболее значимых для него арен он упомянул "Селхерст Парк" ("Кристал Пэлас"), стадион "Фулхэма" ("Крейвен Коттедж") и "Гудисон Парк" ("Эвертон"). Также тренер выразил симпатию к формату Кубка Англии, который позволяет клубам элиты встречаться с представителями Первой лиги, что он находит крайне привлекательным.

Отметим. что контракт Гвардиолы с английским клубом был продлен ранее и рассчитан до завершения сезона 2026/2027.

İdman.Biz
