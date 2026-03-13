Трагедия испанского мага: почему Жерар Деулофеу три года не выходит на поле - ФОТО

В начале 2025 года "Удинезе" и Жерар Деулофеу официально расторгли трудовое соглашение. К этому моменту испанец окончательно превратился в символ лазарета: два года без игровой практики, лишь редкие появления на базе и бесконечные отчеты врачей. Несмотря на разрыв контракта, клуб из Удине продолжает поддерживать игрока в процессе реабилитации. Болельщики, успевшие влюбиться в филигранную технику вингера, до сих пор атакуют его соцсети сообщениями с верой в чудо.

İdman.Biz отмечает, что Деулофеу — пожалуй, один из самых ярких талантов "Барселоны" своего поколения и одновременно самый невезучий. Дебютировав за основной состав каталонцев в 17 лет, он буквально разрывал Сегунду в составе дубля, забив 27 мячей за два сезона. Однако пробиться в старт "Барсы" было почти невозможно: Жерару требовалась свобода творчества, но в ту эпоху роль главного художника команды была занята на десятилетие вперед.

Скитания по Европе и поиск своего дома

В 2013 году началась череда аренд. Сначала был "Эвертон", где болельщики познакомились с игроком, чья фамилия дословно переводится как "Творение Бога". Взрывная скорость и нестандартный дриблинг заставили говорить о нем как о будущей суперзвезде. Затем последовали "Севилья", снова "Эвертон" и короткий, но эффектный отрезок в "Милане", где он набрал 7 очков по системе гол+пас в 17 турах Серии А.

В 2017-м "Барселона", потерявшая Неймара, решила вернуть своего воспитанника за 12 миллионов евро. Но ставка не сыграла: Деулофеу быстро осел в запасе, а в декабре получил очередное повреждение, ставшее привычным фоном его карьеры.

Английский прайм и роковой матч с "Ливерпулем"

Переход в "Уотфорд" казался спасением. В сезоне 2018/19 испанец наконец нашел своего тренера — Хави Грасия дал ему полный карт-бланш в атаке. Результат не заставил себя ждать: 12 голов и 5 ассистов за сезон. Именно дубль Деулофеу в полуфинале против "Вулверхэмптона" вывел "шершней" в исторический финал Кубка Англии.

Но в феврале 2020 года сказка закончилась. В матче против "Ливерпуля" Жерар порвал крестообразные связки. С этого момента его организм превратился в территорию повышенного риска.

Итальянское возрождение и окончательный крах

Руку помощи протянул "Удинезе". В Италии испанец пережил вторую молодость: в сезоне 2021/22 он выдал феноменальные 13+5, став лидером команды. Под руководством Андреа Соттиля клуб даже прорывался в топ-3 чемпионата, а Деулофеу мастерски дирижировал атакой, как это было в победном матче против "Интера".

Все оборвалось в январе 2023 года. Повторный разрыв связок стал началом конца. Операция прошла с осложнениями: в колено попала инфекция, начался процесс разрушения хряща. Врачи решились на крайнюю меру — клеточную трансплантацию, но даже это не дало гарантий возвращения.

Жизнь на грани

В недавнем откровенном интервью The Guardian футболист признался, что сегодня он гораздо ближе к завершению карьеры и инвалидности, чем к возвращению на газон. "Боль сопровождает меня постоянно. Даже обычная прогулка стала испытанием. Но я не хочу сдаваться, пока остается хоть малейший шанс", — говорит Жерар.

Сейчас он активно занимается в зале, ведет соцсети и проводит время с семьей. Несмотря на оптимистичные заявления для клубного ТВ "Удинезе", медицинские факты суровы: с таким состоянием колена профессиональный спорт практически недосягаем. Жерару исполнилось 32 года. Остается лишь надеяться, что этот выдающийся мастер сможет хотя бы однажды выйти на поле, чтобы достойно попрощаться с игрой.