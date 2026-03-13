13 Марта 2026
13 Марта 2026 18:58
Эдди Хау защитил автора покера в ворота "Карабаха"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выступил в защиту нападающего Энтони Гордона после критики со стороны известных экспертов английского футбола. Поводом для обсуждения стало решение оставить игрока на скамейке запасных в матче против "Барселоны", завершившемся ничьей 1:1, сообщает İdman.Biz.

25-летний форвард не попал в стартовый состав после того, как пропустил утреннюю тренировку из-за болезни. Тем не менее его присутствие в заявке на игру вызвало вопросы у бывших звезд Премьер-лиги. Алан Ширер, выступая в эфире Amazon Prime, заявил, что в матчах такого уровня игроки должны преодолевать даже физический дискомфорт.

"Я знаю, что он плохо себя чувствует, но это "Барселона" против "Ньюкасла" за место в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нужно что-то действительно экстраординарное, чтобы я не смог сыграть в таком матче", - сказал Ширер.

К его мнению присоединились и другие эксперты. Рой Кин в программе The Overlap задался вопросом, как футболист может быть болен, но при этом быть готовым выйти на поле на полчаса. Уэйн Руни также усомнился в объяснениях, отметив, что перед игрой Гордон не подошел к экспертам, сославшись на риск заражения, но затем отправился в раздевалку к партнерам по команде.

Эдди Хау на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что решение не выпускать Гордона в стартовом составе было принято исключительно тренерским штабом после консультаций с медицинской службой.

"Мне нужно кое-что прояснить. Энтони был готов играть против "Барселоны". Но утром он плохо себя чувствовал и пропустил тренировку. Мы обсудили ситуацию с медицинской командой и решили не рисковать", - заявил наставник.

Хау также подчеркнул важность Гордона для команды и отметил его характер. По словам тренера, английский форвард проводит сильный сезон и обладает качествами настоящего бойца.

"Он хочет выигрывать все. Это настоящий боец. У него есть целеустремленность и желание постоянно развиваться. Несмотря на сложности в течение сезона, сейчас он, вероятно, находится в своей лучшей форме", - отметил Хау.

В нынешнем сезоне Гордон является одним из ключевых игроков "Ньюкасла" и уже отметился десятью голами в еврокубках, продолжая играть важную роль в атаке команды.

Напомним, Энтони Гордон стал автором покера в ворота агдамского “Карабаха” (6:1) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, который состоялся 18 февраля в Баку.

İdman.Biz
