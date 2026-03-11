12 Марта 2026
Арбелоа объяснил появление 18-летнего игрока в основе "Реала"

11 Марта 2026 23:59
18
Арбелоа объяснил появление 18-летнего игрока в основе "Реала"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал решение выпустить 18-летнего полузащитника Тьяго Питарча в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Madrid Xtra, наставник мадридского клуба выразил уверенность в молодом футболисте перед важной встречей.

"Питарч не будет прятаться - он всегда хочет получить мяч. Он уже показал свой характер, поэтому я в нем не сомневаюсь. Желаю ему всего наилучшего. Уверен, он отлично проведет игру", - заявил Арбелоа в беседе с журналистами перед матчем.

Отметим, что для Тьяго Питарча эта встреча станет пятой в составе первой команды "Реала". Матч против "Манчестер Сити" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

