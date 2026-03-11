11 Марта 2026
"Боруссия" продлила контракт с игроком сборной Германии до 2030 года

11 Марта 2026 22:58
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с полузащитником сборной Германии Феликсом Нмечей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба, новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Ранее интерес к Нмече проявляли клубы английской Премьер-лиги. Сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Феликс Нмеча выступает за "Боруссию" с июля 2023 года. До перехода в дортмундский клуб он играл за "Вольфсбург", а также за молодежные команды "Манчестер Сити", воспитанником которого является.

В текущем сезоне полузащитник провел 38 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

