"Боруссия" продлила контракт с игроком сборной Германии до 2030 года

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с полузащитником сборной Германии Феликсом Нмечей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба, новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Ранее интерес к Нмече проявляли клубы английской Премьер-лиги. Сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Феликс Нмеча выступает за "Боруссию" с июля 2023 года. До перехода в дортмундский клуб он играл за "Вольфсбург", а также за молодежные команды "Манчестер Сити", воспитанником которого является.

В текущем сезоне полузащитник провел 38 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.