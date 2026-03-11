Арбелоа могут отправить в отставку после противостояния с "Манчестер Сити"

Будущее главного тренера "Реала" Альваро Арбелоа остается под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TopSkills Sports UK, руководство мадридского клуба может отправить специалиста в отставку, если команда не сумеет пройти "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что сам Арбелоа уже осведомлен о ситуации и понимает, что его дальнейшая работа в клубе будет напрямую зависеть от результата противостояния с английским клубом.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет 11 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Ответная встреча состоится 17 марта на арене "Этихад" в Манчестере.