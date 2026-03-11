Флик спас ребенка от давки после матча "Барселоны" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик помог ребенку, оказавшемуся в опасной ситуации во время встречи команды с болельщиками после матча Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле после игры 1/8 финала турнира, которая завершилась вничью - 1:1. Болельщики каталонского клуба собрались возле команды, чтобы получить автографы и сделать фотографии с футболистами.

В какой-то момент один из юных фанатов выпал из толпы и оказался зажат между ограждениями. Флик заметил происходящее и сразу же вмешался, помогая ребенку выбраться из опасной ситуации.

Напомним, первый матч противостояния завершился вничью. "Ньюкасл" вышел вперед благодаря голу Харви Барнса на 86-й минуте, а "Барселона" сравняла счет в компенсированное время усилиями Ламина Ямаля.

Ответная встреча команд пройдет 18 марта в Испании на стадионе "Спотифай Камп Ноу".