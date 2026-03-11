11 Марта 2026
Футболистки иранской сборной получили убежище в Австралии, одна передумала

11 Марта 2026 18:11
14
Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил о предоставлении убежища семи членам женской сборной Ирана по футболу, отметив, что одна из них позже отозвала свое заявление.

Как сообщает İdman.Biz, футболистка, имя которой министр официально не назвал, сменила решение после консультаций с коллегами и связалась с посольством Ирана. По словам Берка, этот шаг создал риски для остальных игроков, так как дипломатам стало известно их местонахождение. В результате службы безопасности экстренно перевезли группу из защищенных домов в новые локации.

Иранская сторона идентифицировала отказавшуюся спортсменку как Мухаддису Зольфи, заявив, что она подала запрос под давлением австралийских властей и СМИ. Инцидент произошел после отказа сборной исполнять гимн перед матчем Кубка Азии. На данный момент основная часть команды прибыла в Малайзию для последующего возвращения в Иран.

İdman.Biz
