Джанлуиджи Доннарумма: "Наш коллектив по настоящем голоден до побед"

Голкипер английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма сделал амбициозное заявление перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Итальянский футболист признал богатый опыт соперника в турнире, но подчеркнул решительный настрой своей команды.

Как сообщает İdman.Biz, опытный вратарь отметил готовность "горожан" к серьезному противостоянию.

"Реал" привык к таким играм. Но против них выйдет такая команда, как мы. Мы хотим победить, пройти в следующий раунд и удивить их. Им предстоит встретиться с коллективом, который по-настоящему голоден до побед и готов бороться до самого конца", — заявил Доннарумма.

Предстоящая встреча рассматривается как одно из центральных противостояний текущей стадии турнира. "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы рассчитывает на надежную игру итальянского вратаря в выездном матче.

На 11 марта 2026 года Джанлуиджи Доннарумма является основным вратарем "Манчестер Сити" после перехода из "ПСЖ" летом 2024 года. Это третья очная встреча клубов в плей-офф Лиги чемпионов за последние четыре сезона. "Реал" является действующим обладателем рекорда по количеству титулов в истории турнира (15), тогда как "Манчестер Сити" выигрывал трофей один раз в 2023 году.