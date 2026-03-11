11 Марта 2026
RU

Джанлуиджи Доннарумма: "Наш коллектив по настоящем голоден до побед"

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2026 16:41
13
Джанлуиджи Доннарумма: "Наш коллектив по настоящем голоден до побед"

Голкипер английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма сделал амбициозное заявление перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Итальянский футболист признал богатый опыт соперника в турнире, но подчеркнул решительный настрой своей команды.

Как сообщает İdman.Biz, опытный вратарь отметил готовность "горожан" к серьезному противостоянию.

"Реал" привык к таким играм. Но против них выйдет такая команда, как мы. Мы хотим победить, пройти в следующий раунд и удивить их. Им предстоит встретиться с коллективом, который по-настоящему голоден до побед и готов бороться до самого конца", — заявил Доннарумма.

Предстоящая встреча рассматривается как одно из центральных противостояний текущей стадии турнира. "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы рассчитывает на надежную игру итальянского вратаря в выездном матче.

На 11 марта 2026 года Джанлуиджи Доннарумма является основным вратарем "Манчестер Сити" после перехода из "ПСЖ" летом 2024 года. Это третья очная встреча клубов в плей-офф Лиги чемпионов за последние четыре сезона. "Реал" является действующим обладателем рекорда по количеству титулов в истории турнира (15), тогда как "Манчестер Сити" выигрывал трофей один раз в 2023 году.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мауро Икарди проигнорировал празднование победы над "Ливерпулем"
17:41
Мировой футбол

Мауро Икарди проигнорировал празднование победы над "Ливерпулем" - ВИДЕО

Аргентинский форвард "Галатасарая" спешно покинул стадион после матча

Лапорта: "Хочу, чтобы Флик и Левандовски остались в "Барселоне"
16:54
Мировой футбол

Лапорта: "Хочу, чтобы Флик и Левандовски остались в "Барселоне"

Кандидат на выборах президента о продлении контрактов
Хулиан Альварес высказался о переходе в "Барселону"
16:26
Мировой футбол

Хулиан Альварес высказался о переходе в "Барселону"

Контракт аргентинца с "матрасниками" рассчитан до июня 2030 года
Лига чемпионов: битва грандов в Мадриде и шанс на сенсацию за полярным кругом – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:11
Мировой футбол

Лига чемпионов: битва грандов в Мадриде и шанс на сенсацию за полярным кругом – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В главном футбольном еврокубке в среду продолжатся первые матчи 1/8 финала
"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора после четырех матчей
15:56
Мировой футбол

"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора после четырех матчей

Лондонский клуб установил исторический антирекорд
Перформанс фанатов "Галатасарая" растрогал Осимхена - ФОТО/ВИДЕО
15:26
Мировой футбол

Перформанс фанатов "Галатасарая" растрогал Осимхена - ФОТО/ВИДЕО

Нигерийский форвард не сдержал слез перед матчем с "Ливерпулем"

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле