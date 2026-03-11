Лига чемпионов: битва грандов в Мадриде и шанс на сенсацию за полярным кругом – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Среда закрывает программу первых футбольных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, и именно на этот день выпала, пожалуй, самая яркая афиша стадии.

Как передает İdman.Biz, в четырех парах есть и потенциальные сенсации, и противостояния грандов, а главными событиями вечера обещают стать очередные встречи "Реала" и "Манчестер Сити", а также "ПСЖ" и "Челси".

"Байер" - "Арсенал"

Одна из самых интересных, но при этом недооцененных пар стадии. "Арсенал" подошел к плей-офф в отличной форме, идеально пройдя общий этап турнира: восемь побед в восьми матчах, 23 забитых мяча и лишь четыре пропущенных. Команда Микеля Артеты при этом лидирует и в Премьер-лиге, поэтому в Германию она едет с ощущением уверенности и стабильности.

У гостей есть и кадровая новость: Вильям Салиба готов сыграть, однако Мартин Эдегор пропустит первую встречу, что может сказаться на креативе в центре поля. "Байер" же проводит менее стабильный сезон в Бундеслиге, где идет шестым, а участие Патрика Шика остается под вопросом. Тем не менее дома леверкузенцы способны навязать высокий темп и сделать матч для фаворита максимально нервным.

"Буде-Глимт" - "Спортинг"

Если на этой стадии и есть потенциальная сенсация, то это именно эта пара. "Буде-Глимт" проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов, но уже успел удивить Европу, обыграв "Манчестер Сити" и "Атлетико", а затем выбив "Интер" с общим счетом 5:2. Норвежский клуб также стал первой командой страны, выигравшей четыре матча подряд в основной сетке турнира.

"Спортинг" вышел в 1/8 финала напрямую из топ-8 общего этапа и по пути обыгрывал сильных соперников, включая "ПСЖ". Однако к выездному матчу команда подходит с кадровыми проблемами: из-за дисквалификаций не сыграют Макси Араухо и Педру Гонсалвеш, также есть другие потери в составе. Португальцам важно пережить стартовое давление хозяев, которые дома умеют превращать матч в очень интенсивную и неудобную для соперника игру.

"ПСЖ" - "Челси"

По именам и недавней истории это одна из самых громких афиш стадии. Действующий победитель турнира "ПСЖ" вышел в 1/8 финала после непростого противостояния с "Монако", которое завершилось со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Луис Энрике после этого отмечал, что тяжелый путь может закалить команду перед решающими стадиями.

Однако перед встречей с "Челси" парижане получили неприятный сигнал, уступив дома тому же "Монако" 1:3 в чемпионате Франции. Несмотря на это, "ПСЖ" продолжает лидировать в Лиге 1, но эмоциональный фон перед игрой не идеальный. У "Челси", наоборот, серия позитивных результатов: победа 4:1 над "Астон Виллой", хет-трик Жоао Педро и выход в четвертьфинал Кубка Англии после победы над "Рексемом". Дополнительную интригу добавляет финал клубного чемпионата мира летом, где лондонцы обыграли парижан 3:0.

"Реал" - "Манчестер Сити"

Главная вывеска вечера и, возможно, всей стадии. Это уже пятая подряд встреча команд в плей-офф Лиги чемпионов за последние годы, и нередко победитель этой дуэли затем выигрывал сам турнир. Также коллектив, забивший первый мяч в противостоянии, неизменно из него выбывал. В нынешнем сезоне команды уже встречались на общем этапе, и тогда "Сити" победил на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 2:1.

"Реал" подходит к игре после важной победы над "Сельтой" 2:1, которая позволила сократить отставание от "Барселоны" в чемпионате Испании до одного очка. Однако у мадридцев серьезные кадровые потери: вне игры Джуд Беллингем, Родриго, Давид Алаба, Эдер Милитао и Дани Себальос, а участие Килиана Мбаппе остается под вопросом.

У "Манчестер Сити" ситуация более стабильная. Команда Пепа Гвардиолы подходит к матчу в хорошем состоянии, а важной новостью стало возвращение Эрлинга Холанда, пропустившего кубковую встречу с "Ньюкаслом". Тем не менее опыт "Реала" в таких матчах и атмосфера "Бернабеу" традиционно делают это противостояние максимально непредсказуемым.