Хулиан Альварес высказался о переходе в "Барселону"

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес опроверг информацию о возможном трансфере в "Барселону". После победы над "Тоттенхэмом" (5:2) в Лиге чемпионов футболист назвал слухи в социальных сетях необоснованными и подчеркнул свою преданность текущему клубу.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинец в общении с журналистами в микст-зоне заявил, что никогда не говорил о желании покинуть Мадрид.

"Я очень счастлив в "Атлетико". Мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Да, в Ла Лиге мы немного отстаем, но в Лиге чемпионов дела идут хорошо, а впереди нас ждет финал Кубка Короля", — отметил Альварес.

Бывший форвард "Манчестер Сити" также добавил, что всегда стремится приносить пользу команде и выкладывается на поле на 100 процентов.

В текущем сезоне Альварес остается ключевой фигурой в тактических схемах Диего Симеоне, несмотря на периодические безголевые серии. Форвард является лучшим бомбардиром "Атлетико" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Контракт аргентинца с "матрасниками" рассчитан до июня 2030 года, а сумма отступных составляет около 80 миллионов евро (158,2 млн манатов).