11 Марта 2026
Мауро Икарди проигнорировал празднование победы над "Ливерпулем" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2026 18:26
Мауро Икарди проигнорировал празднование победы над "Ливерпулем"

Нападающий стамбульского "Галатасарая" Мауро Икарди оказался в центре внимания из-за своего поведения после победы над "Ливерпулем" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на исторический успех команды, аргентинец не принял участия в общекомандном праздновании на поле.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, Икарди стал единственным игроком стартового состава, который не опубликовал пост о победе в своих социальных сетях. Болельщики клуба выразили обеспокоенность состоянием футболиста, так как после финального свистка форвард в напряженном состоянии быстро покинул арену "Рамс Парк". Официальные причины такого поведения игрока пока не разглашаются.

Напомним, что победный результат был достигнут благодаря голевой передаче Виктора Осимхена. Ответный поединок между "Галатасараем" и "Ливерпулем" запланирован на 18 марта и пройдет на стадионе "Энфилд".

Отметим, что Мауро Икарди, который остается вторым бомбардиром команды в текущем сезоне после Виктора Осимхена, матче против "Ливерпуля" был заменен на 75-й минуте.

