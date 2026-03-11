Болельщик "Барселоны" перепутал стадионы и попал на матч третьего дивизиона Англии

Необычная история произошла с болельщиком "Барселоны", который вместо матча Лиги чемпионов оказался на игре третьего дивизиона Англии.

Как сообщает İdman.Biz, испанский фанат прилетел в Лондон, чтобы посетить матч против "Ньюкасла", и отправился на стадион "Сент-Джеймс Парк". Однако он оказался не на арене клуба "Ньюкасл", а на одноименном стадионе, расположенном примерно в 280 километрах от столицы Великобритании.

По информации британских СМИ, болельщик просто ввел в навигаторе название стадиона "Сент-Джеймс Парк" и поехал по указанному маршруту. В итоге он оказался на арене клуба "Эксетер", где проходил матч третьего дивизиона между "Эксетером" и "Линкольном".

Стюарды "Эксетера" были крайне удивлены, когда плохо говоривший по-английски гость показал им билет на матч Лиги чемпионов. Однако клуб проявил гостеприимство и бесплатно выдал болельщику билет на игру своей команды.