Экс-форвард "Барселоны", которого сватали в "Карабах", завершает карьеру

Бывший нападающий "Барселоны" Пако Алькасер принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Las Provincias, 32-летний испанский форвард решил уйти из футбола после многих лет выступлений на высоком уровне.

Алькасер является воспитанником "Валенсии", где он начал профессиональную карьеру. В разные годы он выступал за такие клубы, как "Валенсия", "Хетафе", "Барселона", "Боруссия" Дортмунд, "Вильярреал" и "Шарджа". В сезоне 2023/24 он играл на правах аренды за "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ.

Отметим, что ранее в СМИ также появлялась информация о возможном интересе к Алькасеру со стороны агдамского "Карабаха", который рассматривал опытного форварда как один из вариантов усиления линии атаки.