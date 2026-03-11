11 Марта 2026
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Турции

11 Марта 2026 20:10
11
Определились пары четвертьфинала Кубка Турции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам жеребьевки "Бешикташ" встретится с "Аланьяспором". В другой паре "Фенербахче" сыграет против "Коньяспора", а "Галатасарай" померится силами с "Генчлербирлиги".

Еще одно противостояние на этой стадии составили "Трабзонспор" и "Самсунспор".

Победитель пары "Галатасарай" - "Генчлербирлиги" в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии "Самсунспор" - "Трабзонспор". В свою очередь победитель матча "Бешикташ" - "Аланьяспор" встретится с победителем пары "Коньяспор" - "Фенербахче".

Матчи четвертьфинала состоятся 21-23 апреля, полуфинальные игры пройдут 12-14 мая, а финал турнира запланирован на 24 мая.

