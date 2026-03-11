11 Марта 2026
"Ливерпуль" предложил Конате новый выгодный контракт

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2026 21:45
"Ливерпуль" предложил Конате новый выгодный контракт

Футбольный клуб "Ливерпуль" намерен сохранить в составе центрального защитника Ибраиму Конате и предложил футболисту новый выгодный контракт.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CaughtOffside, руководство мерсисайдского клуба хочет как можно скорее получить ответ от 26-летнего игрока, чтобы избежать затяжной трансферной саги вокруг его будущего.

Отмечается, что за ситуацией вокруг французского защитника внимательно следят несколько европейских грандов. Интерес к Конате проявляют "Реал", "ПСЖ" и "Интер", которые понимают, что летом может появиться возможность подписать игрока такого уровня на правах свободного агента.

Конате проводит в "Ливерпуле" пятый сезон. За это время француз сыграл 171 матч за "красных", забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

