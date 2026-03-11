Клопп может возглавить сборную Германии

Немецкий специалист Юрген Клопп может вернуться к тренерской работе и возглавить сборную Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, назначение может состояться уже ближайшим летом. Сейчас национальную команду Германии возглавляет Юлиан Нагельсманн, однако его будущее на этом посту может зависеть от выступления сборной на чемпионате мира.

Напомним, сборная Германии в последний раз выигрывала чемпионат мира в 2014 году. На турнирах 2018 и 2022 годов Бундестим не смог выйти даже из группового этапа, поэтому на ближайшем мировом первенстве от команды ожидают более успешного выступления.

Отметим, что с начала 2025 года Клопп работает в футбольной структуре "Ред Булл". В последние месяцы его имя также связывали с возможным назначением в "Реал".