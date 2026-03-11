11 Марта 2026
"Реал" попросил своих болельщиков не оскорблять Пепа Гвардиолу

11 Марта 2026 19:04
Мадридский "Реал" перед очередным противостоянием с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов обратился к своим болельщикам с необычным предупреждением.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, руководство "Реала" провело встречу с представителями различных фанатских объединений, на которой призвало их воздержаться от оскорбительных кричалок в адрес главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Испанский специалист остается одной из самых непопулярных фигур среди мадридских болельщиков из-за своей многолетней работы в "Барселоне". В предыдущие годы на матчах против команд Гвардиолы со стороны трибун регулярно звучали оскорбительные выкрики. В 2025 году подобные инциденты уже приводили к штрафу для мадридского клуба и угрозе частичного закрытия стадиона.

Дополнительное внимание к поведению фанатов связано и с другим скандалом. Во время матча против "Бенфики" один из болельщиков на трибунах несколько раз продемонстрировал нацистское приветствие. Клуб немедленно лишил его членства и запретил посещать стадион, однако УЕФА оштрафовал "Реал" на 15 тысяч евро и назначил годичный испытательный срок. В случае повторения подобных инцидентов мадридскому клубу может грозить частичное закрытие трибун.

В последние годы "Реал" и "Манчестер Сити" регулярно пересекаются в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2024/25 мадридцы прошли английский клуб, выиграв противостояние с общим счетом 6:3, однако соперничество между командами остается одним из самых принципиальных в современном европейском футболе.

İdman.Biz
