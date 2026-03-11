11 Марта 2026
Лапорта: "Хочу, чтобы Флик и Левандовски остались в "Барселоне"

11 Марта 2026 16:54
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, выдвинувший свою кандидатуру на выборах главы клуба, заявил о намерении продлить контракты с главным тренером Ханси Фликом и нападающим Робертом Левандовски в случае победы на голосовании.

"Я хочу, чтобы Флик оставался тренером "Барселоны" в ближайшие годы. У него есть все необходимые качества. Флик серьезен, компетентен, профессионален и дисциплинирован. Он хорошо находит общий язык с футболистами, понимает, что значит этот клуб, и чувствует себя здесь комфортно. Он создал очень позитивную атмосферу, обладает сильной личностью и ясным характером. Я им восхищаюсь", - сказал Лапорта в комментарии Marca.

Кандидат также выразил особую благодарность Роберту Левандовски: "Прежде всего, он отличный игрок и забивает голы. С другой стороны, я всегда продлеваю контракт на один год в знак благодарности великим игрокам. Я очень благодарен Левандовски, потому что он покинул горячо любимую "Баварию" и пришел сюда в трудное для клуба время. Он много чем пожертвовал ради "Барселоны". Если у него будет желание, я бы очень хотел, чтобы он остался с нами еще на один год".

Лапорта сложил полномочия президента 9 февраля 2026 года в соответствии со статьей 42 устава клуба, чтобы участвовать в выборах, назначенных на 15 марта. Временно исполняющим обязанности главы "Барселоны" назначен Рафа Юсте.

Отметим, что текущие контракты Флика и Левандовски истекают летом 2026 года.

