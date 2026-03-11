"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора после четырех матчей

Лондонский "Тоттенхэм" потерпел шестое поражение подряд в официальных матчах, что стало худшей серией в истории клуба. Для нового главного тренера Игоря Тудора старт оказался катастрофическим: под его руководством команда проиграла все четыре встречи, установив антирекорд для тренеров-дебютантов "шпор".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, владельцы клуба разочарованы отсутствием прогресса и рассматривают возможность отставки хорватского специалиста до конца недели. В матче на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" против "Атлетико" лондонцы пропустили три мяча за первые 15 минут после ошибок голкипера Антонина Кински, ставшего самым молодым вратарем-дебютантом клуба в плей-офф Лиги чемпионов. Решение Тудора выпустить молодого вратаря и его замена сразу после третьего гола вызвали резкую критику. Бывший игрок клуба Джейми Охара назвал тренера "мошенником" и призвал к его немедленному увольнению, раскритиковав схему 3-4-3.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" находится в одном очке от зоны вылета. В воскресенье команде предстоит матч против "Ливерпуля" на стадионе "Энфилд", который может пройти уже без участия Тудора.

Отметим, что серия из шести поражений подряд является абсолютным антирекордом за все 144 года существования "Тоттенхэма". Игорь Тудор стал первым тренером в истории клуба, проигравшим первые четыре матча во всех турнирах.