11 Марта 2026
RU

"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора после четырех матчей

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2026 15:56
9
"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора после четырех матчей

Лондонский "Тоттенхэм" потерпел шестое поражение подряд в официальных матчах, что стало худшей серией в истории клуба. Для нового главного тренера Игоря Тудора старт оказался катастрофическим: под его руководством команда проиграла все четыре встречи, установив антирекорд для тренеров-дебютантов "шпор".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, владельцы клуба разочарованы отсутствием прогресса и рассматривают возможность отставки хорватского специалиста до конца недели. В матче на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" против "Атлетико" лондонцы пропустили три мяча за первые 15 минут после ошибок голкипера Антонина Кински, ставшего самым молодым вратарем-дебютантом клуба в плей-офф Лиги чемпионов. Решение Тудора выпустить молодого вратаря и его замена сразу после третьего гола вызвали резкую критику. Бывший игрок клуба Джейми Охара назвал тренера "мошенником" и призвал к его немедленному увольнению, раскритиковав схему 3-4-3.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" находится в одном очке от зоны вылета. В воскресенье команде предстоит матч против "Ливерпуля" на стадионе "Энфилд", который может пройти уже без участия Тудора.

Отметим, что серия из шести поражений подряд является абсолютным антирекордом за все 144 года существования "Тоттенхэма". Игорь Тудор стал первым тренером в истории клуба, проигравшим первые четыре матча во всех турнирах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Перформанс фанатов "Галатасарая" растрогал Осимхена - ФОТО/ВИДЕО
15:26
Мировой футбол

Перформанс фанатов "Галатасарая" растрогал Осимхена - ФОТО/ВИДЕО

Нигерийский форвард не сдержал слез перед матчем с "Ливерпулем"
"Атлетико" сохранил уникальный рекорд Диего Симеоне в ЛЧ
12:41
Мировой футбол

"Атлетико" сохранил уникальный рекорд Диего Симеоне в ЛЧ

Мадридский клуб разгромил "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала

Родриго поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы
12:26
Мировой футбол

Родриго поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы - ФОТО

Вингер "Реала" успешно прооперирован после тяжелой травмы колена
Нариман Ахундзаде: "Постараюсь доказать, что сделал правильный выбор" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
11:56
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде: "Постараюсь доказать, что сделал правильный выбор" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана рассказал о переходе в "Коламбус Крю"
Ламин Ямаль установил рекорд "Барселоны" в ЛЧ
11:26
Мировой футбол

Ламин Ямаль установил рекорд "Барселоны" в ЛЧ

Точный удар испанца на последних секундах вошел в историю каталонского клуба
"Коламбус Крю": "Нариман хорошо адаптируется в клубе" - ВИДЕО
11:11
Мировой футбол

"Коламбус Крю": "Нариман хорошо адаптируется в клубе" - ВИДЕО

Ахундзаде провел первую тренировку в новой команде

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле