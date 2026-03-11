11 Марта 2026
Женская сборная Ирана по футболу вылетела из Малайзии под жестким контролем - ФОТО

Женский футбол
Новости
11 Марта 2026 17:41
16
Женская сборная Ирана по футболу вылетела из Малайзии под жестким контролем

Женская сборная Ирана по футболу и тренерский штаб отправлены последним рейсом из Малайзии на родину. Процесс доставки команды в аэропорт и посадка в самолет сопровождались инцидентами и повышенными мерами безопасности.

Как сообщает İdman.Biz, во время пребывания в Малайзии игроки находились под строгим надзором. В аэропорту двое проживающих в стране иранцев пытались подойти к футболистке Афсане Чатренур, передав информацию о беспокойстве ее матери и предложив остаться под защитой ЮНИСЕФ, однако реакции от членов делегации не последовало. Напряженная обстановка возникла после того, как государственное телевидение Ирана назвало спортсменок "предательницами" из-за отказа исполнять гимн перед матчем Кубка Азии в Австралии.

Пятеро членов сборной тайно покинули лагерь команды и в сопровождении полиции были доставлены в Брисбен, где им предоставили гуманитарные визы. Оставшаяся часть делегации была депортирована из Малайзии в Тегеран под сопровождением представителей силовых структур.

İdman.Biz
