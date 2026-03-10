Протестующие в Австралии заблокировали выезд женской сборной Ирана - ВИДЕО

Драматические события развернулись в Австралии после завершения женского Кубка Азии. Представители иранской диаспоры устроили масштабную акцию протеста, буквально заблокировав своими телами выезд автобуса с национальной сборной Ирана из отеля. Пять футболисток команды официально запросили политическое убежище, отказавшись возвращаться в Тегеран, что спровоцировало столкновения протестующих с полицией и охраной.
Как сообщает İdman.Biz, активисты, обернутые в национальные флаги, ложились на асфальт под колеса транспортного средства, пытаясь помешать принудительному вывозу остальных спортсменок. Протестующие требовали предоставить право выбора всем членам делегации, опасаясь, что на родине их ждут репрессии за отказ петь гимн в начале турнира. На кадрах с места событий видно, как полиция пытается расчистить путь для автобуса, пока люди удерживают позиции на дороге, призывая игроков последовать примеру своих коллег и остаться в безопасности.
Несмотря на ожесточенное сопротивление, автобус под усиленным конвоем федеральной полиции все же смог покинуть территорию и направиться в аэропорт Голд-Коста. Сообщается, что пять игроков, включая капитана Захру Ганбари, уже находятся под защитой австралийских миграционных служб в безопасном месте.
