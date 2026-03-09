Пять футболисток сборной Ирана запросили убежище в Австралии после вылета из Кубка Азии

Пять игроков женской сборной Ирана по футболу совершили побег из отеля в Мельбурне сразу после завершения группового этапа Кубка Азии 2026 года. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, инцидент произошел в понедельник после поражения иранок от сборной Филиппин со счетом 0:2, которое закрепило за командой последнее место в группе A.

Причиной радикального шага футболисток стало резкое усиление давления со стороны официального Тегерана. Ранее ведущий государственного телевидения Ирана Мохаммед Реза Шахбази в прямом эфире назвал спортсменок "предателями" за отказ исполнять национальный гимн перед одним из матчей турнира. "С предателями во время войны нужно обращаться строже", — заявил пропагандист, что вызвало немедленную реакцию международного профсоюза футболистов FIFPro, который потребовал от ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (АФК)обеспечить безопасность команды.

Покинуть расположение сборной девушкам помогла федеральная полиция Австралии. Футболистки не явились на запланированный прощальный ужин в понедельник вечером и в настоящий момент находятся в секретном убежище. Власти Австралии совместно с ФИФА и Азиатской футбольной конфедерацией АФК обсуждают вопрос продления пребывания всей делегации в стране, так как обратный рейс в Иран для команды до сих пор не забронирован. По данным источников, австралийское правительство рассматривает возможность предоставления спортсменкам гуманитарных виз из-за прямой угрозы их жизни и свободе в случае возвращения.