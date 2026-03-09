Абрамович оспаривает замороженные деньги от продажи "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович оспаривает возможную конфискацию средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, адвокаты Абрамовича уведомили правительство Великобритании о том, что выручка от сделки полностью принадлежит ему, и он намерен бороться с любыми попытками изъятия этих средств.

Речь идет о сумме около 2,7 миллиарда евро, полученной после продажи "Челси" в мае 2022 года. Эти деньги до сих пор остаются замороженными на банковском счете в Великобритании на фоне продолжающихся споров о том, как они должны быть использованы.

По данным источника, из общей суммы около 1,6 миллиарда евро относятся к средствам, которые Абрамович ранее одолжил клубу во время своего владения. Вопрос о распределении этих денег остается открытым, поскольку продолжается расследование, связанное с происхождением части средств.

На данный момент средства не могут быть переданы ни одному благотворительному фонду до завершения расследования и судебных разбирательств.